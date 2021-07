De claim van de radicaalislamitische Taliban dat ze in Afghanistan 90 procent van de grens controleren, is een absolute leugen. Volgens de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie Awan Aman is het grensgebied met onder andere Iran, Pakistan en Tadzjikistan in handen van regeringstroepen, net als de belangrijkste steden en snelwegen.