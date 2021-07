De economische bedrijvigheid in de eurozone groeit in juli in het sterkste tempo in 21 jaar, door het herstel van de coronacrisis en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. Wel nemen de zorgen in het bedrijfsleven over de Delta-variant toe.