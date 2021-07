Bloedbank Sanquin roept de donoren die een oproep hebben gekregen om bloed of plasma te geven op om daaraan ook echt gehoor te geven. De donaties zakken momenteel wat in door vakantie en coronaklachten. Dat zegt een woordvoerster van Sanquin na een bericht in het AD. De bloedvoorraad is aan het slinken, mede doordat de ziekenhuizen bezig zijn operaties in te halen die eerder door corona niet konden worden uitgevoerd.