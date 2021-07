Signify merkt dat vraag naar verlichting bij bedrijven herstelt

Het herstel uit de coronacrisis wint aan kracht bij verlichtingsbedrijf Signify. Volgens de voormalige lampendivisie van Philips was er in het tweede kwartaal niet alleen sprake van veel vraag van consumenten, ook de vraag van bedrijven naar verlichtingssystemen toonde verbetering. Dat komt mogelijk doordat bedrijven bezig waren met de terugkeer van hun personeel naar kantoor. Wel heeft Signify de laatste tijd last van moeilijkheden in de leveringsketen, maar dat weerhoudt de onderneming er niet van om met vertrouwen uit te kijken naar de tweede helft van het jaar.