Tot 10.000 medewerkers in de Britse voedselsector hoeven niet meer in quarantaine als ze worden gealarmeerd door de Covid-19-app. In plaats daarvan worden ze dagelijks getest en hoeven ze alleen bij een positieve testuitslag thuis te blijven. Dit moet de voedseltekorten in de winkels oplossen, die zijn ontstaan doordat het werk in de voedselsector vanwege quarantaine deels is stilgelegd.