Italië verscherpt vanaf 6 augustus de coronaregels, kondigde het Italiaanse kabinet donderdag aan. Dat betekent onder meer dat vanaf die datum een negatief testresultaat of een bewijs van vaccinatie of herstel vereist is om openbare gelegenheden als de sportschool, het zwembad of het museum te bezoeken. Tevens wordt de noodtoestand verlengd tot het einde van het jaar.