In de tijd van de profeet Zacharia onderhield het volk Israël verschillende vastendagen. Het waren dagen die de herinnering aan diverse aangrijpende gebeurtenissen rond de val van Jeruzalem levend hielden. De stad en de tempel waren toen verwoest en het volk was voor een groot deel in ballingschap gevoerd. Een catastrofale tijd, waarin Gods straffende hand diepe wonden had geslagen in de harten van de mensen.