De man die in de nacht van zondag op maandag bij een ontsnappingspoging op de A73 bij het Limburgse Horst meerdere agenten verwondde, moet nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis blijven. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. De 26-jarige man uit Herkenbosch wordt verdacht van poging tot zware mishandeling van ambtenaren in functie en verzet tegen zijn aanhouding.