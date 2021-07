Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen is vorig jaar gedaald. Volgens het Bureau Krediet Registratie (BKR) waren er in 2020 rond de 657.000 mensen die bijvoorbeeld achterliepen met het terugbetalen van een lening of een regeling rond hun schulden moesten treffen. In de voorgaande jaren lag dat aantal telkens rond de 700.000.