De Oude Kerk aan de Groenmarkt in Meppel wordt gerenoveerd. De kerk krijgt een nieuw dak, een nieuwe vloer, nieuwe dakgoten en isolatieglas in de raampartijen. Het liturgisch centrum wordt vernieuwd en de vaste kerkbanken worden vervangen door losse stoelen. Het tweeklaviers Walcker-orgel wordt gerenoveerd. De klus moet in december achter de rug zijn.