Rusland klaagt Oekraïne aan over onder meer neerhalen MH17

Rusland sleept naar eigen zeggen Oekraïne voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over burgerdoden waar de Oekraïense regering voor verantwoordelijk zou zijn in 2014. De klacht betreft onder meer het neerhalen van de Maleisische Boeing-777 die in juli dat jaar boven het oosten van Oekraïne met 298 mensen aan boord neerstortte. Op vlucht MH17 waren 193 Nederlanders. Rusland stelt dat de regering in Kiev achter het neerschieten van het vliegtuig zit en de schuld probeert af te schuiven op Russen.