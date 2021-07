De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag voorzichtig geopend na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de wekelijkse Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Daarnaast waren er weer veel bedrijfsresultaten, onder meer van chipconcern Texas Instruments en telecom- en entertainmentbedrijf AT&T.