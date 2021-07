Een nieuw kabinet moet snel handelen om verduurzamingsprojecten in het Rotterdamse havengebied binnen te halen. Dat zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens hem speelt bij zo’n dertig projecten dat er onzekerheid is of ze kunnen worden gerealiseerd vanwege ‘stikstofruimte’. Het zou gaan om 8 miljard euro aan investeringen in projecten die de uitstoot van CO2 flink zouden terugdringen.