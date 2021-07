De uitbater van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van dit jaar nog dieper in de rode cijfers beland door de gevolgen van de brexit en de coronapandemie op het vervoer via de tunnel. Het nettoverlies bedroeg 123 miljoen euro tegen een min van 88 miljoen euro een jaar eerder, aldus het Brits-Franse Getlink.