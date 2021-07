Stevige winst op beurs in Hongkong, Nikkei gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag flink vooruit. Ook op de andere beurzen in de Aziatische regio werden winsten geboekt. Beleggers schoven de zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus aan de kant en trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De handel verliep daarnaast relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven.