Herstel groothandel Sligro na moeilijke jaarstart door lockdown

Groothandel Sligro heeft in het eerste halfjaar flink minder omzet behaald dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat wijt het bedrijf aan een langere periode van lockdowns in 2021, waarbij bovendien consumenten niet welkom waren in de winkels van Sligro, zoals aan het begin van de coronacrisis wel het geval was. Toch zag Sligro ook lichtpuntjes, want hoewel de lockdowns tot half mei effect hadden, herstelden de verkopen zich daarna snel. Met name in juni was dat het geval.