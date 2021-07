Een man is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt na een schietincident in het Noord-Hollandse dorp Noord-Scharwoude. De politie kreeg rond 04.30 uur melding van het schietincident, waarna het slachtoffer werd aangetroffen op de 2e Lage Hoekstraat. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.