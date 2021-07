Havenbedrijf Rotterdam komt met nieuwe overslagcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam komt met overslagcijfers over de eerste helft van het jaar. Door het aantrekken van de wereldhandel was het in de Rotterdamse haven waarschijnlijk een stuk drukker dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, toen de overslag nog flink daalde door de uitbraak van de coronacrisis. Toch zorgt de virusuitbraak nog steeds voor verstoringen van de scheepvaart. Het is nog de vraag in hoeverre dat zich laat voelen in Rotterdam.