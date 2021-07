Franse regering verdedigt controles vaccinbewijzen bij attracties

Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. Die maatregel ligt in Frankrijk gevoelig, maar premier Jean Castex verdedigde het beleid op televisie. Hij zei dat het bij 96 procent van de circa 18.000 coronagevallen die eerder deze week op een dag waren vastgesteld gaat om niet-gevaccineerde mensen. „We zitten al in de vierde golf”, zei Castex bij TF1 .