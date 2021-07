De „zwaarste regenval in duizend jaar” heeft het leven in de Chinese provincie Henan ontwricht. Zhengzhou, de 9 miljoen inwoners tellende hoofdstad van het gebied, is het zwaarst getroffen. Het officiële dodental stond woensdagmiddag op 25. Berlijner René Goretzka krijgt geen contact met zijn vriendin, die op familiebezoek is in de regio.