„Italiaanse horrorkazen in Nederlandse en Belgische supermarkten”, kopte dierenrechtenorganisatie Animal Rights dinsdag. Een dag later zegt de organisatie echter niet zeker te weten of de kaas waar de aanklacht om draaide echt hier in de schappen ligt. Supermarktketen Albert Heijn is ontstemd. „Had even bij ons gecheckt of we dat wel verkopen, voordat je het zo naar buiten brengt”, zegt een woordvoerster.