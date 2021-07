Britse regering wil handelsregels voor Noord-Ierland aanpassen

De Britse regering wil opnieuw om de tafel met de Europese Unie over een van de gevoeligste brexit-dossiers: de manier waarop het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk is geregeld. „We kunnen niet verder gaan zoals we nu bezig zijn”, zei verantwoordelijk minister David Frost in het Britse Hogerhuis. Hij zei dat de handel binnen zijn land is verstoord en dat maatschappelijke onrust ontstaat.