Het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest in Rotterdam is ontruimd geweest vanwege een brand. Tijdens de brand werden twee patiënten geopereerd, maar doordat het vuur snel onder controle was konden deze operaties gewoon worden afgerond, meldt Yvonne Koppelman, voorzitter van de raad van bestuur van het Oogziekenhuis Rotterdam.