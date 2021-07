De totale verzekerde schade door wateroverlast in Limburg is „een veelvoud van tien miljoen euro”. Het kan nog twee weken duren voordat er een exacter beeld is van de schade bij de Nederlandse verzekeraars. „Eerst moet het water zakken, mensen terug hun huis in en moeten schade-experts langs zijn geweest”, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat spreekt namens Nederlandse verzekeringsbedrijven.