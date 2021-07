Ziekenhuis Venlo ontvangt weer patiënten na sluiting om hoogwater

Ziekenhuis VieCuri in Venlo heeft woensdag de deuren weer geopend. Het ziekenhuis werd vrijdag uit voorzorg gesloten en alle 237 patiënten werden geëvacueerd, omdat de waterstand in de nabijgelegen Maas gevaarlijk hoog was. Van de mensen die in Venlo waren opgenomen werden er 170 overgebracht naar andere zorginstellingen in het land, de anderen mochten naar huis. De eerste patiënten werden woensdagochtend teruggebracht in Venlo.