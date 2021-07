De hoogwatergolf in de Maas en in de grote rivieren is bijna het land uit. De hoge waterstand in de Maas is in de vroege woensdagochtend voorbij het buurtschap Keizersveer in het westen van Noord-Brabant getrokken en stroomt nu via het Haringvliet naar zee. Het hoogwater in Rijn, Waal en Lek is ook bij het getijdengebied in de buurt van de Noordzeekust. De IJssel heeft meetpunt Katerveer bij Zwolle bereikt en stroomt dan het Ketelmeer in.