Zo goed als alle Valkenburgers die voorlopig niet terug naar huis kunnen vanwege de watersnood hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden. „Wij denken dat we iedereen onder de pannen hebben gebracht, voor zover dat van ons gevraagd is. Er zijn ook mensen die bij familie of vrienden terechtkunnen”, zei burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul.