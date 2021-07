Chipmachinefabrikant ASML heeft in het afgelopen kwartaal het orderboek haast zien verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat bleek uit zo’n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan.