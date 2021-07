Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier verwijt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nalatigheid omdat ze „onlangs met zomerreces ging, zonder dat er een goed hitteplan voor dieren klaarlag”. „Opnieuw gaan we een zomer in vol hitteleed: dieren zonder schaduw in de wei, bloedhete stallen en veel doden in de oververhitte veewagens”, klaagt Wakker Dier.