In snackbar Bello Foodmaster aan het Plein in Bergen (Noord-Holland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een zeer grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio beperkt de uitslaande brand zich waarschijnlijk niet tot alleen de snackbar, maar staan mogelijk ook omliggende panden in het centrum van het dorp in brand.