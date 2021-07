Er zijn in de Verenigde Staten steeds meer incidenten met overlastgevende passagiers in vliegtuigen, waaronder veel mensen die weigeren een mondkapje te dragen. Dat meldden de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Door de toenemende drukte in vliegtuigen door de versoepelde coronamaatregelen neemt ook het aantal gevallen van overlast door passagiers aan boord toe.