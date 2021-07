Beurzen New York licht omhoog na koersval op maandag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. Daarmee werd voorzichtig herstel getoond van de stevige koersverliezen een dag eerder door zorgen bij beleggers over de opmars van de Delta-variant en het economisch herstel van de coronacrisis. Technologieconcern IBM stond bij de winnaars op Wall Street dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De oliefondsen veerden wat op na de forse dalingen op maandag. Dat gold ook voor bedrijven in de reis- en toerismesector.