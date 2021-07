Arnhem eist antidiscriminatiebeleid van partners

Organisaties die met de gemeente Arnhem samenwerken moeten kunnen aantonen dat zij ‘inclusief’ werken, dus dat zij diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Het Arnhemse stadsbestuur eist bij nieuwe samenwerkingsverbanden dat een partner een antidiscriminatiebeleid heeft. Het Arnhemse stadsbestuur onderzoekt nog hoe die eis juridisch vorm moet krijgen. Dat staat in het actieplan ‘Vrij zijn in Arnhem’, dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.