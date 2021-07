De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag de 21-jarige Fokke V. uit Urk veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor de brandstichting in een GGD-teststraat in zijn woonplaats. Een 16-jarige medeverdachte, eveneens uit Urk, kreeg 180 dagen jeugddetentie (waarvan 131 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 120 uur opgelegd.