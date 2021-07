Gelderland blijft verontwaardigd over uitspraak hoogleraar

De provincie Gelderland blijft verontwaardigd over een uitspraak van een hoogleraar Bestuurskunde van de Radboud Universiteit, die het provinciebestuur in het openbaar betichtte van omkoping. Ook na een brief met uitleg van de rector magnificus van de RU blijft de Gelderse commissaris van de Koning John Berends vinden dat de hoogleraar heeft nagelaten een goede onderbouwing voor deze aantijging te geven. Er kunnen op zijn minst de nodige vraagtekens gezet worden bij de vraag of zo’n handelwijze passend is voor een hoogleraar, aldus Berends dinsdag.