Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemt het „gevaarlijk voor onze toekomst” dat Shell in beroep gaat tegen de uitspraak in de klimaatzaak die zijn organisatie heeft gewonnen van de multinational. „Shell kan zijn geld en energie beter steken in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, hoe langer Shell daarmee wacht hoe ernstiger de gevolgen voor ons allemaal”, reageert Pols op de aankondiging van het bedrijf.