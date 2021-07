De Amsterdamse AEX-index zakte dinsdag weer in het rood door stevige koersverliezen van AkzoNobel en Just Eat Takeaway. Ook elders in Europa liepen de winsten op de beurzen terug na het aanvankelijke sterke herstel van de koersdreun een dag eerder. De vrees dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel zal vertragen zorgde maandag voor een brede verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten.