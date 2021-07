Het Openbaar Ministerie en de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) zijn „met elkaar in gesprek” over de manier waarop de euthanasieregels toegepast moeten worden, bevestigt het OM na berichtgeving door Trouw. De krant meldde dinsdag dat OM-topman Rinus Otte „harde kritiek” heeft geuit op de richtlijnen van de RTE. Die werden eind vorig jaar aangepast en daarover is discussie ontstaan.