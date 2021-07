Gedetineerden minder gezond dan niet-gedetineerden

Het mentale en fysieke welzijn van gedetineerden is gemiddeld „beduidend” minder dan dat van niet-gedetineerden. Hun toestand was vaak ook al zo voordat ze in de gevangenis belandden. In de bajes knappen ze ook niet op, terwijl er daar misschien juist mogelijkheden voor zijn door toezicht en regelmaat. Dat zeggen het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) , kennisinstituut voor de zorg Nivel en de universiteit van Leiden op basis van eigen onderzoek.