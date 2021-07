De politie probeert met een grote campagne een moordzaak van ruim dertig jaar geleden in Budel op te lossen. Het gaat om de dood van de 32-jarige Wies Hensen, zij was tijdens de kermis in de Brabantse plaats voor het laatst gezien. Eind volgende maand wordt daarom op de kermis in Budel aandacht gevraagd voor de cold case. De politie is dan ook van plan nieuwe informatie over de zaak te delen.