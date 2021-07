Leidse onderzoekers hebben een nieuwe stap gezet in het verklaren van clusterhoofdpijn. Ze hebben vier genen geïdentificeerd die een rol spelen bij het ontwikkelen van de aandoening. „Deze ontdekking is een belangrijke stap in het ontrafelen van de precieze oorzaak van clusterhoofdpijn”, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).