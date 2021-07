Nikkei opnieuw omlaag door coronazorgen

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag opnieuw omlaag en bereikte het laagste niveau in zes maanden tijd. De vrees dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het wereldwijde economische herstel zal vertragen hield de beurshandel in de greep. Ook verwerkten beleggers de lagere slotstanden op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex het grootste dagverlies leed sinds oktober vorig jaar. Elders in de Aziatische regio verloren de belangrijkste beursgraadmeters eveneens terrein.