Voor artsen, patiënten en naasten blijft onduidelijk wat precies is toegestaan als het gaat over euthanasie bij mensen die zelf hun belangen niet meer kunnen afwegen. Het Openbaar Ministerie (OM) en de euthanasiecommissies zijn in een conflict verwikkeld over de uitleg van de euthanasieregels. Dat is ontstaan nadat de Hoge Raad vorig jaar uitspraak deed in de zaak tegen verpleeghuisarts Marinou Arends.