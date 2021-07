Grootste deel bedrijfsverzamelgebouw Soesterberg uitgebrand

Een zeer grote brand die sinds gisteravond woedt in een bedrijfsverzamelgebouw in Soesterberg aan de Willem Stuutlaan heeft bijna het hele pand in de as gelegd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag met succes een laatste deel met daarin de Kwantum weten te redden. „Wel is daar veel rook- en waterschade”, aldus de veiligheidsregio die verwacht tegen 06.00 uur het sein brand meester te kunnen geven. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.