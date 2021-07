Brand bedrijfsverzamelgebouw Soesterberg onder controle

De grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Soesterberg is onder controle. De brandweer heeft even na 07.00 uur het sein brand meester gegeven, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Vrijwel het hele gebouw aan de Willem Stuutlaan, waarin onder meer een kringloopwinkel, een keukenbedrijf en filialen van Roobol en Leen Bakker zijn gevestigd, is verwoest. Een vestiging van Kwantum in het pand heeft de brandweer wel kunnen redden, maar er is daar veel rook- en waterschade.