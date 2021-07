De militaire inzet in het door wateroverlast geteisterde Limburg is maandag om 18.00 uur officieel beëindigd, meldt Defensie. In totaal zijn sinds woensdag achthonderd militairen aan het werk geweest in het overstroomde gebied. Maandag brachten militairen met vrachtwagens nog mensen terug naar hun huis in het dorpje Bergen, dat omringd werd door hoogwater.