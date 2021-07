Biden noemt inflatie tijdelijk en spreekt vertrouwen uit in Fed

De Amerikaanse president Joe Biden ziet de oplopende inflatie in de Verenigde Staten als een tijdelijk verschijnsel. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat het niet aan het Witte Huis is om over de geldontwaarding te beslissen, maar aan de Federal Reserve. Biden zei dat hij de onafhankelijkheid van de Amerikaanse koepel van centrale banken nog eens had benadrukt toen hij recent Jerome Powell, de president van de Fed, sprak.