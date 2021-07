De deskundigen van het Outbreak Management Team vragen het kabinet te overwegen om bij grote evenementen en drukke clubs straks ook van volledig gevaccineerde mensen een negatieve coronatest te vragen. Een ‘groene’ QR-code waarmee iemand toegang krijgt tot een evenement of het vliegtuig, wordt nu niet ingetrokken als iemand die volledig gevaccineerd is, maar wel positief is getest.