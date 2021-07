Een bende van zwaarbewapende criminelen heeft zondag in Nigeria een straaljager van de Nigeriaanse luchtmacht uit de lucht geschoten. Volgens een legerwoordvoerder maandag kwam het toestel in de noordwestelijke staat Zamfara „onder zwaar vijandelijk vuur” toen het terugkeerde van een missie. De piloot gebruikte zijn schietstoel en wist ook op de grond aan zijn belagers te ontkomen. Na een nacht in de jungle bereikte hij een legerbasis.