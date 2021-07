Zeker 16 monumenten in Limburg getroffen door wateroverlast

Ten minste zestien monumenten in Limburg zijn getroffen door de zware wateroverlast. Dat komt naar voren uit een eerste rondgang door kenniscentrum Huis voor de Kunsten Limburg. Volgens Marianne van der Elsen, adviseur voor Erfgoedorganisaties bij het centrum, wordt nog gekeken wat de opgelopen schade is. Tot nu toe is van drie kastelen, elf watermolens, de Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg en museum Valkenburg bekend dat ze kampen met problemen door het water.